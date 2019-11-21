رئيس وزراء رواندا يصل القاهرة للمشاركة في منتدى أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، الدكتور إدوار نجرنت رئيس وزراء رواندا للمشاركة في فعاليات منتدى أفريقيا 2019 ، والذي ينطلق غدًا ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومشاركة أكثر من 66 متحدث من أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

يتحدث فى الفعاليات رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوار نجرنت، وشيلشى موبندوا سكرتير عام الكوميسا، علاوة على وزير الاقتصاد بجزر القمر ووزير الصناعة فى نيجريا وعدد من وزراء دول القارة، كما يتحدث فى الفعاليات الإعلامي الامريكي المشهور ريتشارد كويست، بجانب عدد من قيادات المال والأعمال بالأمم المتحدة، والبنك الدولي منهم مراد وهبة مساعد أمين عام الأمم المتحدة وعدد من ممثلى البنوك الاوروبية والأفريقية.

يشارك فى المنتدى نحو 2000 شخصية من مختلف دول العالم ويتضمن 7 محاور رئيسية ، وهى مناخ الاستثمار وريادة الأعمال وصنع فى أفريقيا والرقمنة، ووسائل النقل، ورأس المال البشرىوالطاقة الجديدة والمتجددة .