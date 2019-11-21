مصر | الطالب السوداني يوجه كلمة لـ"السيسي": "ربنا يديك طولة العمر" (فيديو)

ومن الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر ضد طالب سوداني، بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما؛ وذلك بعد حضور المجني عليه ووالده وتصالحهما مع المتهمين؛ وجار اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار من الجهات المعنية.

وكان والد المجني عليه تنازل عن المحضر في تحقيقات النيابة، مؤكّدًا أنَّ التنازل بمحض إرادته دون ضغوط من أي طرف سواء أقارب المتهمين أو الجالية السودانية في القاهرة، خاصة أنَّه لا يريد افتعال أي أزمات مع الأشقاء المصريين.

واعترف الطالبان المتهمان في محضر الشرطة، أنَّهما كانا يمزحان معه، بقولهما: "احنا كنا بنهرز معاه وقولنا نصور الفيديو عشان نعمل مشاهدات على فيسبوك".

وأضاف الطالبان: "إحنا نشرنا الفيديو على الفيسبوك بحسن نية وده أكبر دليل على إن محدش فينا كان في نيته أي انتقام من التلميذ السوداني".

ورصدت المباحث الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه الطالبان المتهمان وهم يعتديان على التلميذ السوداني، كما تم تحديد هوية المجني عليه، وهو تلميذ يدعى "جون مانوث"، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية.