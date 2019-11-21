أخبار مصر | سامح عاشور يعلن عن مفاجأة لمحامي القليوبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يعلن عن مفاجأة لمحامي القليوبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحا بمحامي القليوبية، اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وفرعيتي شمال وجنوب القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القليوبية.

وقال "عاشور"، إن النقابة في نوفمبر 2011 كانت بلا رصيد في البنوك، وموارد هزيلة متأثرة بمناخ الثورة الذي اجتاح مصر، وتعطيل المحاكم، لتمر بأكبر ضائقة اقتصادية في تاريخها، وأسفرت الجمعية العمومية عام 2013 عن زيادة موارد النقابة، وتسديد الديون المستحقة عليها، وتطوير الخدمات والإنشاءات التي توقفت لسنوات طويلة.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المجلس في عام 2016 أدرك الخطر الحقيقي الذي كاد أن يلتهم اقتصاديات النقابة، والمتمثل في غير المشتغلين من حملة الكارنيهات، ليخوض أكبر معركة لدفاع عن أموال المحامين التي تختال من غير المشتغلين، مضيفا: "كانت معركة شرسة قاومنا فيها أصحاب المصالح، لكن وحدة المحامين وانتصارهم للحق غيرت من شكل جداول النقابة فبعدما قاربت 400 ألف في عام 2016، تصل اليوم إلى 200 ألف، بالجدول العام ومحامي الإدارات القانونية".

وتابع "عاشور"، أن هذا الرقم ليس النهائي لأعداد المحامين المتشغلين، موضحا: "تسلل البعض ونحن نطهر جداول النقابة يوما بيوم، ولن نترك غير مشتغل بالمحاماة يزاحم المحامين في مواردهم المالية"، مردفا: "بالتوازي مع تنقية الجداول، واجهنا خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين ساندهم بعض المحامين المشتغلين، وأصحاب المصالح الانتخابية، وتصدت النقابة لكل من أراد أن يخترق صفوفها، إلى أن انتصرت تشريعيا بأكبر تعديل لقانون المحاماة".

وقال "عاشور"، إن النقابة استطاعت بمعاونة أعضاء مجلس النواب من المحامين، انجاز تعديلات قانون المحاماة، وبمعاونتهم أيضا ستنجز تعديلات قانون الإدارات القانونية التي أرسلت للمجلس منذ أيام، مؤكدا: "سندير الأمر بذات الاهتمام والكفاءة لتحقيق الصالح لمحامي الادارات القانونية".