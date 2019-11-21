أخبار مصر | "رز بلبن مثلج".. "ويليام" حكاية أمريكي سحرته "دهب" فاعتنق الإسلام

قصته

عبدالله يوسف أو "ويليام"، هو رجل ذو أصول أمريكية، يبلغ من العمر 58 عام، كان يعمل في مجال البترول، فقرر ذات يوم أن يقضي إجازته في مصر، وقصد مدينتي شرم الشيخ ودهب، حتى تعلق قلبه بهم، وخاصة بمدينة السحر والجمال دهب، وما إن وضع رأسه تحت مياه البحر الأحمر ذات مرة عام 1987، فسكنته روح عشقت تفاصيل مصر البسيطة وجمالها، وقرر في تلك اللحظة أن يستقر هنا ولا يعود أبدًا.

ترك يوسف أو ويليام زوجته وطفلتيه، وعمله في قطاع البترول، وقرر أن يصنع لنفسه عالمًا جديدًا في مدينة دهب، ولعشقه وولعه بالبحر الأحمر والشُعب المرجانية النادرة، قرر أن يعمل في مجال الغطس، وبدأ في تدريسه، والذي كان هواية له في ذلك الوقت، وبدأ باستيراد المعدات من دول أوروبا لمراكز الغطس في مصر.

"تفاجئت زوجتي عندما أبلغتها بقرار استقراري في مصر، ورفضت أن تأتي معي، ولكن حبي لمدينة دهب خاصة، جعلني لا أفكر سوى في العيش هنا"، وبنهاية عام 2010، عندما بدأ نجم ثورة 25 يناير يلمع في سماء مصر، اتخذ يوسف قرارًا -كان قاسيًا عليه- بالرحيل، والعودة إلى بلاده، وظل قلبه متعلقًا بمصر التي كان يتابع أخبارها يوميًا على شاشة التلفزيون، وكأنها طفلته التي تركها بعيدًا، وتمنى أن تعود إلى أحضانه يومًا.

كانت من أكثر الأيام صعوبة مرت على يوسف، منذ أن ترك مصر ورحل، إلى أن عاد إليها مرة أخرى في عام 2016، بعدما أصبح لها رئيسًا جديدًا، ولكن قرر هذه المرة أن يستقر في مدينة دهب للأبد، يبدأ مع معشوقته حياة لها مذاق خاص، اختارها بنفسه.

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وعن سر حبه لمدينة السحر والجمال دهب، قال يوسف: "شرم الشيخ مدينة صُنعت من أجل البزنس والتجارة، أما دهب لها سحر خاص، روح تأسرك من أول نظرة، فبساطتها تخطف القلوب، لهذا عشقتها وقررت أن أعيش هنا، ولا أستطيع أن أتركها يومًا".