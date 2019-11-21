أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تجري المقابلات النهائية لاختيار المتطوعين لبرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تجري المقابلات النهائية لاختيار المتطوعين لبرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب الشباب الإفريقي، الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني المتأهلين للمرحلة النهائية لاختيار المتطوعين المصريين للإنضمام لبرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي ٢٠١٩، حيث تمثلت المرحلة النهائية في إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين للبرنامج، وسبقت هذه المرحلة ٣ مراحل اخرى استهدفت تصفية الطلبات المقدمة للانضمام التي بلغت ٢٧٥ طلب

وأجرت المقابلات الشخصية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وتولتها لجنة متخصصة من وزارة الشباب والرياضة لاختيار المتطوعين وفق معايير الاتحاد الإفريقي، وتستكمل باقي المقابلات بالأسبوع المقبل لاختيار عدد ٢٠ مصري للانضمام للبرنامج الذى تستضيفيه مصر والمقرر عقده بالقاهرة لمدة أسبوعين بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وتتضمن الدول المشاركة مصر، الجزائر، انجولا، بنين، بوركينا فاسو، بورندي، كاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية وسط افريقيا، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، جيبوتي، غينيا الاستوائية، اثيوبيا، اريتريا، الجابون، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، وموريشيوس، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشل، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، جزر القمر، إسواتينى، جامبيا، ليسوتو، ساو تومي.

يذكر أن برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي هذا العام يتم تنفيذه تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مما يتماشى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ٢٠١٩.

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كما يعد البرنامج أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا، تم تأسيسه في عام 2010 واستضافته جمهورية مصر العربية في نسخته السابعة من خلال وزارة الشباب والرياضة عام 2016، وأشادت به مفوضية الاتحاد الإفريقي على حسن التنظيم والإخراج.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب الأفريقي لمدة أسبوعين على مختلف الموضوعات مثل ايدلوجية الوحدة الافريقية، وتنمية مهارات القيادة والكفاءة والمهنية والتعريف بالاتحاد الأفريقي وغيرها من الجوانب وذلك في إطار التأهل للتطوع لمدة 12 شهرًا كقيادة شابة داخل أجهزة الاتحاد الافريقي،مما يتماشى مع أجندة افريقيا ٢٠٦٣ وميثاق الشباب الأفريقي

ويعتبر البرنامج الشباب عناصر رئيسية فاعلة في تنمية قارتهم الأم "إفريقيا" وتحقيق أهدافها، وتعزيز مشاركتهم داخل مؤسسات صنع القرار الإفريقية، كما يلعب البرنامج دورًا لتبادل المهارات والمعرفة لبناء قارة أكثر تكاملًا وازدهارًا وسلمية بيد شبابها.