أخبار مصر | نقيب المهندسين: لدينا 178 مليون جنيه فائض في ميزانية النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: لدينا 178 مليون جنيه فائض في ميزانية النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن النقابة تواجه مشكلات كثيرة مع السكان والمخالفات، معلقًا:"لدينا عمارات فى التجمع ليس بها أى مرافق سواء كهرباء أو رى أو صرف لذا تدخلنا وتم إصدار تقارير متابعة وحل المشاكل".

وأشار "ضاحى" فى تصريحات صحفية: "لدينا مساعى فى تحويل النقابة إلى رقمية؛ حيث لا يتحمل الهندسين الأعضاء عبء دفع الاشتراكات وغيرها من خلال إعادة الهيكلة، فضلا عن تطوير الدور السادس بالنقابة ليدخل حيز التنفيذ والتطوير".

وأضاف أنه يجب أن نسابق الزمن لإنشاء المرحلة الثانية للإنتهاء من نادى التجمع الخامس، لافتًا إلى أنه أصبح لدينا فائض فى ميزانية النقابة تصل إلى 178 مليون جنيه بعد المرور بأزمة عجز كبيرة.

وقال إن المعاشات الشهرية تصل إلى 96 مليون جنيه خلال الشهر، ونحتاج إلى أكثر مليار جنيه للمعاشات خلال العام فضلا عن العلاج الطبى يحتاج إلى 164 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك العديد من الموارد للنقابة لتغطية صندوق النقابة من أهمها الإشتراكات والتبرعات الشخصية للمجلس