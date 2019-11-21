أخبار مصر | هاني ضاحي للفريق أسامة ربيع: "إحنا معاك وواقفين جنبك في أي مشروع بالمنطقة الاقتصادية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني ضاحي للفريق أسامة ربيع: "إحنا معاك وواقفين جنبك في أي مشروع بالمنطقة الاقتصادية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن هيئة قناة السويس تدخل على مشروعات اقتصادية عملاقة، وكل مايدور فى المنطقة الاقتصادية يقوم به المهندسين المصريين فى النهاية.

وهنأ "ضاحى" فى تصريحات صحفية، رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بمرور 150 عاما على هيئة قناة السويس قناة السويس، موجهًا له رسالة قائلاً: "إحنا معاك وواقفين جنبك فى أى مشروع بالمنطقة الاقتصادية ".

وقال نقيب المهندسين، إن نشاط النقابة متنوع سواء رياضى فى النوادى التابعة للنقابة أو اجتماعى فى صورة مشروعات الإسكان.