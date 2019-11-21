أخبار مصر | نقيب المهندسين: قانون التصالح مع مخالفات البناء غرضه الحفاظ على الثروة العقارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: قانون التصالح مع مخالفات البناء غرضه الحفاظ على الثروة العقارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء الغرض منه الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والثروة العقارية

وأضاف "ضاحى" فى تصريحات صحفية، أن نموذج القانون يعب تزويره بسبب وجود البار كود به، نافيًا هدف النقابة فى الحصول على موارد مالية من خلال هذا القانون لأنها تحصل مبالغ رمزية.

وقال نقيب المهندسين، إن هناك مساعى لمد فترة تقديم طلبات التصالح مع مخالفات البناء إلى أكثر من 6 شهور من قبل مجلس النواب بسبب كثرة المخالفات.

وأشار إلى أنه لدينا أكثر من 5000 مخالفة فى البناء على مستوى المحافظات ويتعامل معها المكاتب الاستشارية، وتم إنشاء حوار مجتمعى مع هذه المكاتب للإتفاق على نسبة للتحصيل.

وناشد بضرورة توعية المواطنين بهذا القانون من أجل السلامة الإنشائية.