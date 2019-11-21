أخبار مصر | ننشر آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من وزارة التضامن

وجاءت كالتالي:

وبلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 602 الفا و41 شخصا، ويجرى من خلال البرنامج صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بـ350 جنيهًا للفرد شهريًا، وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.

- بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي مليونا 911 ألفا و443 شخصا، حيث تشمل مظلة الضمان الاجتماعي جميع الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال وحتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل أيضا، ولكن هناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة، ولكنه لا يوجد به المميزات التي يتمتع بها المستفيدون من تكافل وكرامة.

في حين بلغ عدد مستفيدي تكافل مليونا 568 آلاف و661 شخصا، ويرتبط برنامج "تكافل" بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، ويجرى فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهًا شهريًا، كما يجرى صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهي بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.

كما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و182 ألفا المعاشات و605 أشخاص، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 900 جنيه، وفقا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.

- بلغ عدد منافذ صرف المعاشات 17 ألفا و492 منفذا؛ لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وبلغ عدد المؤمن عليهم 16 مليونا 983 ألفا و672 شخصا، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أو بشكل غير مباشر "أفراد الأسرة".