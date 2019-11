شكرا لقرائتكم خبر عن «رايز أب» تختار 15 شركة إقليمية ناشئة للتأهل إلى نهائيات مسابقة Pitch by the Pyramids والان نبدء بالتفاصيل

أنهت رايز أب عملية اختيار ١٥ شركة ناشئة من 7 مدن عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانضمام إلى أول مسابقة إقليمية من نوعها بعنوان «Pitch by the Pyramids». وتأهلت كل من شركة Amjaad وشركة Makwa وشركة PaySky وشركة PayNas من القاهرة في ٨ نوفمبر الجاري، وسوف تنضم الشركتان إلى بقية الشركات المتأهلة للمسابقة من مختلف المدن العربية، ليعرضوا أفكارهم تحت سفح أهرامات الجيزة يوم ٨ ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة رايز أب ٢٠١٩.

وتأتي الشركات الناشئة المتأهلة للمسابقة من عدة مدن وهي: القاهرة، ودبي، وتونس، وعمان، ورام الله، وبيروت والرياض، حيث ينافس من تونس Seemba وهو برنامج لمطوري الألعاب، وDrysek وهو منصة بناء ذكي لاستخدام الطاقة الشمسية في التجفيف، أما من رام الله تتنافس شركتا Gamiphy وهي منصة للتفاعل مع العملاء مخصصة للشركات، وReceet Inc وهي منصة لتطبيق للايصالات الرقمية عبر الهاتف المحمول، ومن الرياض ينافس Dailymealz وهو تطبيق إلكتروني لتوصيل الوجبات الصحية اليومية، وتنافس شركتان من عمان بالأردن، وهما Abwaab كمنصة تعليم إلكترونية للطلاب، وMellBell، وهي شركة تصنع لوحات ومعدات إلكترونية.

من دبي، ينافس TextYanzo وهو مساعد شخصي بالطلب، وEducatly وهو نظام رقمي للتعليم الدولي، أما من بيروت فتنافس Zima Cloud SAL وهي خدمة فواتير لمقدمي خدمات الإنترنت، وCloudSale وهي منصة لنظام المشتريات الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن القاهرة تنافس 4 شركات وهي PaySky، كمنصة لحلول المدفوعات، وMakwa وهي خدمة مغسلة رقمية، وPayNas كمنصة وسحابة لإدارة الموارد البشرية والمدفوعات، وAmjaad وتقدم خدمات إلكترونية لإدارة الطاقة.

وقال عبدالحميد شرارة، رئيس مجلس إدارة رايز أب: ”منذ أن بدأنا رايز أب كان لدينا حلم بأن نجمع كل هذه الشركات الناشئة تحت سفح الأهرامات، وهذه المسابقة لا تستهدف فقط تقديم الفرصة للشركات الناشئة الصاعدة بالشرق الأوسط لعرض أفكارها بل تتيح أيضاً الفرصة لتقديم تجربة قيمة لرواد الأعمال المشاركين فيها“.

الشركاء المحليون داخل كل مجتمع من مجتمعات الأعمال الناشئة الإقليمية وهم Cogite Coworking Space في تونس، وWamda في دبي، وSocial N' Tech في عمان ورام الله، وThe Space في الرياض وStartup Grind في بيروت، قاموا بتنظيم فعاليات لاختيار الشركات الأفضل والأكثر ابتكاراً وتأهيلهم للمسابقة النهائية بالأهرامات.

يقول حمدي الطباع، مؤسس شركة Abwaab «نحن متحمسون للمشاركة في Pitch By The Pyramids في القاهرة والتعرف على المستثمرين في منظومة ريادة الأعمال، وأعتقد أن حدوث التصفيات في عمان في وقت سابق كان مفيدًا حقًا وأنصح كل شركة ناشئة في مرحلة مبكرة بالمشاركة في مسابقة Pitch by the Pyramids العام المقبل.»

وسيعرض المتسابقون أفكارهم أمام أكثر من 500 من الحضور، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر المحلية والإقليمية والمستثمرين، إلى جانب حضور إعلامي قوي والذي يضمن تغطيةً كبيرةً للشركات الناشئة على المستوى الإقليمي. وتم تعيين متخصص ذو خبرة في المجال لكل شركة ناشئة من المتأهلين كي يدعم تطورهم خلال المسابقة وحتى النهائيات في القاهرة في 8 ديسمبر المقبل.

وستشمل حفل المسابقة النهائية Pitch By the Pyramids متحدث بارز في مجال ريادة الأعمال وستكون هناك فقرات ترفيهية للإحتفال بمنظومة ريادة الأعمال المزدهرة في المنطقة.

أنشئت رايِز- أب عام 2013 في مصر، وسرعان ما أصبحت حركة شعبية انتشرت في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. من أجل تحفيز منظومة ريادة الأعمال وربط الشركات الناشئة الإقليمية بموارد عالمية. بدءً من قمة رايِز-أب (الحدث السنوي الريادي في مجال ريادة الأعمال)، ووصولا إلى مجموعة من المنتجات والأنشطة الهادفة لدعم الشركات الناشئة، وتطوير منظومة ريادة الأعمال على مدار العام، بما في ذلك، رايز- أب إكسبلور، ورايز- أب ميت أب.

وستقام قمة رأيز أب لهذا العام من 5 إلى 7 ديسمبر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.