شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ينظم حملة «أمن مستقبلك وأسرتك» في إطار تطبيق قانون التأمينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنظيم حملة قومية للتامين الاجتماعي على صغار العاملين في المنشات والأعمال الخاصة واليدوية والباعة الجائلين، وذلك تحت شعار «أمن مستقبل نفسك واسرتك».

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قال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن الحملة تهدف إلى توعية أصحاب المهن والمشروعات الصغيرة والبالغ عددهم نحو 10 مليون عامل بسرعة القيد في مكاتب التأمينات الاجتماعية استعدادا لبدء تطبيق القانون الجديد 148 لسنة 2019 اعتباراً من أول يناير المقبل.

أكد «وهب الله»، أن القانون نص على قيام الدولة كصاحب عمل في هذه الأنشطة وبسداد نسبة 9% من قيمة اشتراك المؤمن عليهم على أن يتحمل العامل نسبة 12% وفقا للأجر الفعلي المتفق عليه شهريا مع صاحب العمل.

وأعلن أن النقابة العامة لعمال التجارة بدأت فعلا في حصر وتسجيل الباعة الجائلين البالغ عددهم 5 ملايين، وذلك من خلال لجان نقابية بجميع المحافظات والتي تم انشاء عدد منها بالإسكندرية والمنصورة والفيوم وبني سويف، ولضمان التأمين الإجتماعي عليهم يتم الاتفاق مع الإدارات المحلية على تخصيص أماكن للبيع.