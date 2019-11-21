كيف واجهت مصر الإرهاب.. استهداف 7177 إرهابيا بين قتيل وجريح منذ ثورة يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حقوقية أعدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، عن الجهود الأمنية المبذولة فى مواجهة الجماعات الإرهابية فى مصر. ونستعرض فيما يلى الجهود الأمنية التى رصدتها المؤسسة خلال الفترة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019: 1.تنفيذ 574 حملة أمنية للتصدى لعمليات إرهابية. 2. استهداف 7177 إرهابى بين قتيل وجريح. Advertisements 3عدد القتلى 3701 إرهابيا. القبض على 3770 إرهابيا 5. العثور على 6034 وكرا6. تدمير عدد 1494 عربة دفع رباعى. 7. حرق عدد 1455 دراجة نارية. 8. تدمير 3482 عبوة ناسفة. 9. العثور على 183 مخزن وقود. 10. تدمير 103 مخزن أسلحة وذخيرة.

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