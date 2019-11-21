شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى يحذر من دعم قطر للإرهاب ويؤكد: شيوخ البترول رعاة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر موقع دايلى واير الأمريكى من دور إمارة قطر فى دعم وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن الدوحة لا يمكن أن تكون صديقاً للولايات المتحدة.

وقال تقرير لموقع "دايلى واير" إن قطر تواجه مشكلة قديمة بسبب علاقاتها مع الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن "أقلية شيوخ البتروكيماويات الأثرياء في قطر إلى جانب اردوغان رئيس تركيا من أبرز رعاة الإرهاب ، مشيرا الى أن الطبقة الحاكمة القطرية تمول تصدير الاسلامين الأكثر تطرفا في العالم حيث تستضيف الامارة القطرية يوسف القرضاوي القيادي بجماعة الإخوان الارهابية المحظورة كما تدعم حركات مسلحة آخرى.

وتابع التقرير قائلا : "تقوم قناة الجزيرة الخاضعة لإدارة السلطات القطرية ببث الاكاذيب ونشر الفتن بما يكون في مصلحة قطر، ولعبت دور أساسي في دفع دول الجوار مثل المملكة السعودية والامارات إلي المقاطعة القطرية عام 2017

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من جهة آخرى، تحافظ قطر على علاقاتها مع الايرانيين الداعمين للإرهاب ـ على حد وصف التقرير ـ مما يعطي مؤشر لنوايا قطر الحقيقة، وقد حصلت قطر على تقرير يزعم ان قطر كان لديها معرفة مسبقة بشأن الهجوم الايراني على أربع سفن تجارية في خليج عمان في مايو وربما فشلت في تحذير حلفائها الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين.