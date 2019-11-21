سألنا المصريين: إيه أغرب إشاعة سمعتها من قنوات الإخوان؟.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد الكذب والشائعات وسيلة لها لتنفيذ أهدافها الآثمة، وليس هناك فرق بين الماضى والحاضر في أساليب الإخوان، إنما الفرق فقط في المصريين الذين تعلموا ألا يصدقوا شائعات وأكاذيب الإخوان، وفي الفيديو التالي يتحدث المصريون عن تجاربهم مع أكاذيب الإخوان.

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