شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى" تنفى تأجيل استئناف الرحلات الروسية للمطارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الطيران المدنى ، أنها تواصلت مع السفارة الروسية بالقاهرة ، حول ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى عن تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر .
وقالت الوزارة في بيان رسمي ، اليوم الخميس ، إن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة ، والقرارات تسير وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين القاهرة وموسكو ، إذ
أكدت السفارة الروسية للوزارة أن هناك تعاون وثيق بين القيادة المصرية والروسية لسرعة إستئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات المصرية فى ظل التقدم الملموس الذى أحرزته مصر فى تأمين مطاراتها .
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