شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: رصدنا عشرات الآلاف من مخالفات البناء وتلقينا 8000 طلب حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن عدد طلبات التصالح التي تعاملت معها النقابة بخصوص قانون التصالح على مخالفات البناء 8000 مخالفة، وعدد الطلبات التي تم تقديمها للجهات التنفيذية وصل إلى 33 ألف مخالفة، وأن هذا العدد غير كافي حيث تم رصد عشرات الألاف من المخالفات، والسبب الرئيسي لقلة عدد الراغبين في التصالح هو عدم وجود دعاية كافية للقانون، مؤكدا أن هناك محاولات لمد فترة تطبيق القانون بمجلس النواب.

وأضاف «ضاحي»، أن النقابة عقدت اجتماعا موسعا بحضور أعضاء هيئة المكتب ورؤساء النقابات الفرعية، بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، وتم الاتفاق على التعامل مع دور النقابة بمنتهي الحرص، فالقانون الهدف منه الحفاظ على الثروة العقارية وأرواح المواطنين، على أن يكون هذا الدور بعيدا عن المزايدات والمكاسب المادية.

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وأكد نقيب المهندسين، أن دور النقابة كاستشاري للدولة يتم تفعيله عند حدوث مشكلة فنية بمشروع معين، وتم تطبيقه في عدة مشروعات مع الدولة منها إنشاء مجموعة عمارات بالغردقة حيث تم الاستعانة بالنقابة وتم عمل دراسة، وتحسين الأوضاع في المشروع، لافتا إلى أن أبرز السلبيات في القانون هو عدم توصيف وتحديد قيمة المخالفات بشكل أكثر دقة، وتركها للجنة التنفيذية.

وتابع: «نهدف إلى الاهتمام بشكل أكبر بالتدريب وحديثي التخرج لسوق العمل، وهناك دورات تدريبية بالمجالات الهندسية المختلفة في معظم النقابات الفرعية، وعلى رأسها معامل «شنايدر» التي تتواجد في عدة محافظات، كما جري الترتيب لتسفير عدد من المهندسين لتلقي تدريبهم في ألمانيا، وسنوقع بروتوكول مع الجامعة الألمانية لبدء الإجراءات، ونعمل على تحويل النقابة لرقمية، وتقديم كافة خدمات النقابة «أون لاين»، على أن نبدأ تطوير الدور السادس بالنقابة خلال الشهر المقبل، وتواصلنا مع العديد من الدول الأفريقية على مستوي النقابات، كما تمثل مصر مجموعة شمال افريقيا في اتحاد المنظمات الهندسية الافريقية، وهو ما يعزز العلاقات المصرية الأفريقية».

واسترسل: «تسلمت النقابة بعجز 221 مليون وحققنا فائض 178 مليون جنيه، خلال عام 2018، رغم أن بند الانفاق على المعاشات وصل إلى 100 مليون جنيه شهريا، وبند العلاج الطبي بلغ 200 مليون جنيه سنويا، ومصادر الدخل هي الدمغة والاستشارات الهندسية، والاشتراكات، وتبرعات أعضاء المجلس الشخصية، وتحقق الفائض بترشيد النفقات، وضغط المصروفات، والتحرك لتحصيل مستحقات النقابة المتأخرة، وامتنعنا كهيئة مكتب عن الحصول على أي بدلات من النقابة».

واختتم ضاحي: «بالنسبة للحكم على المهندس على أبوالقاسم بتهمة جلب مخدرات للسعودية، فالقضية بدأت في 2016، وصدر الحكم في يناير 2018، قبل مجيء المجلس الحالي، وتم تأييد الحكم بشهر إبريل بعد تولينا مسؤولية النقابة بأيام، وقمنا بالتواصل مع وزيرة الهجرة، والتقينا النائب العام الذي أمر بإعادة فتح القضية بمصر، وتم التوصل إلى أن هناك شخصين لم يحضرا للتحقيقات التي أجريت في مصر، وأثناء محاولة ضبطهم وإحضارهم تم اكتشاف مصنع مواد مخدرة بطريق الإسماعيلية، واعترفوا بمسئوليتهم عن الواقعة، وأخذنا الملف وقدمنا التماس ونرجو أن يتم الأخذ به في السعودية».