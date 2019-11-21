شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 23 ألف كراسة شروط لتملك التجمعات التنموية في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء بيع 23 ألف كراسة شروط لتملك التجمعات التنموية بوسط سيناء، وقال المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة إنه نظرا للإقبال الكبير على شراء كراسات الشروط أصدر وزير التنمية المحلية توجيهاته لمختلف المحافظات باستلام كراسات الشروط لتوزيعها على مواطنيها بمعرفتها، تيسيرا على المواطنين الراغبين.

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وأشار المحافظ إلى تخصيص مكتب المحافظة فى القاهرة لتسليم مندوبى المحافظات عدد مناسب من كراسات الشروط لتقوم كل محافظة ببيعها بمعرفتها للمواطنين، مضيفا أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى 12 ديسمبر المقبل نظير مبلغ 50 جنيها للكراسة، على أن يتم تقديم الطلبات فى نفس منافذ البيع اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل وحتى 29 فبراير 2020.

وأضاف المحافظ أنه يتم تمليك التجمعات التنموية للراغبين على مستوى محافظات الجمهورية بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها فى محافظات دلتا ووادى النيل، موضحا أن عدد التجمعات التنموية يبلغ 18 تجمعا تنمويا «سكنى وزراعى» للتمليك لجميع الأسر المصرية فى مختلف المحافظات.

ويقسم كل تجمع إلى منازل وأراضى زراعية بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد نظير سداد مقدم وعدد من الأقساط تتخللها فترات سماح طبقا لما هو وارد فى كراسة الشروط، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.