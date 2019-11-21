شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق أول مشروع لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري واتحاد منتجي الدواجن بروتوكول تعاون مشترك لتطوير مزارع الدواجن وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق بنظام العزل الحراري بمختلف المحافظات، ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، في تصريحات صحفية على هامش توقيع البروتوكول، الخميس، إنه يحقق عددا من الأهداف الوطنية ومنها توفير آلية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التي تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق، وذلك بتطبيق عدد من النظم منها التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة (Tunnel &Min.Ventilation)، وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التي تحسن اقتصاديات الإنتاج.

وأضافت «محرز» أنه وفقا للبرتوكول سيتم توفير كافة التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشائها وفقا وخطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعي بوجه عام ومشروعات الانتاج الداجني على وجه الخصوص.

وأوضحت إنه سيتم المساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق، ومساعدة المزارع بهذه المناطق للتواصل والتكامل، وتحقيق أية أهداف أخرى من شأنها تحقيق المصلحة العامة يتفق الأطراف على تنفيذها من خلال لجنة التيسير، مشددة على التنسيق بين الوزارة والبنك الأهلي المصري للمساهمة في النهوض بالمشروعات الزراعية مع التركيز على مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات الثروة السمكية تمشياً مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر البروتين الحيواني بما يخفف من الأعباء الاستيرادية.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى إنه سيتم العمل على مساعدة المزارع غير المرخصة في إستيفاء الاشتراطات ومتطلبات استخراج التراخيص بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، والمشاركة في سلسلة الندوات واللقاءات التعريفية مع أصحاب مزارع الدواجن بمشاركة أطراف البروتوكول للتوعية بأهمية تحول المزارع من النظام المفتوح إلى النظام المغلق وتطبيق العزل الحرارى وتحديث المعدات.

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وكشفت «محرز» عن إنه سيتم تلقي طلبات أصحاب المزارع للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري وتحويلها إلى الإتحاد العام لمنتجي الدواجن لإعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيدا لتحويلها للطرف الثاني وهو البنك الاهلي، وموافاة إتحاد منتجي الدواجن والبنك بحصر بمزارع الدواجن القائمة، موضحا به العنوان وبيانات الاتصال وسعة التربية في كل مزرعة.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى التنسيق مع جهات الولاية بالدولة لتخصيص قطع أراضي بالمحافظات لإقامة مجمعات مزارع دواجن بها سواء لإقامة مزارع جديده أو نقل المزارع التي يتعذر توفيق أوضاعها وترخيصها إليها، مشددة على التزام البنك الأهلي وفقا للبرتوكول بتلقي ترشيحات وزارة الزراعة مدعمة بالدراسات المعدة من قبل الإتحاد العام لمنتجي الدواجن للمزارع الراغبة في التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري.

وأوضحت «محرز» أن البنك سيلتزم بإفادة وزارة الزراعة بكافة الطلبات التي ترد اليه مباشرة من المزارع الراغبة في التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى ودراسة إتاحة التمويل اللازم لأصحاب المزارع المرشحة من قبل الطرف الثالث وهو إتحاد منتجي الدواجن بما يتوافق مع خطة وزارة الزراعة لتمويل الإنشاءات والتوسعات والتجهيزات، وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، على أن يتم ذلك في إطار حزمة تمويلية تشمل أي من مجالات التمويل السابق الإشارة إليها والسياسة الائتمانية بالبنك، وذلك في إطار أي من مبادرات البنك المركزي حال توافر شروط الإستفادة منها أو في نطاق أي من البرامج التمويلية الميسرة المتاحة بالبنك.

وشددت على إنه سيتم إتاحة التمويل اللازم لعمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بكافة أشكالها من خلال البنك الأهلي، وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب المزارع، من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين، واستخدامها في سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل من خلال نظم الدفع الالكترونية، وإتاحة كشوف حسابات الكترونية تتيح المعاملات المالية بصفة يومية، مع توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من بروتوكول التعاون.

ومن المقرر، وفقا للبرتوكول، أن يقوم اتحاد منتجي الدواجن، بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري، ودعوة كبرى شركات انتاج الدواجن للانضمام للمبادرة موضوع البروتوكول للاستفادة من خبراتها وضمان أكبر دعم للمبادرة لتحقيق النتائج المرجوة، وتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات التعريفية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بكافة المحافظات لاصحاب مزارع الدواجن للتوعية بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري واقتصادياته وأحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الدواجن.

وسيلتزم الاتحاد بتقديم الدعم الفني اللازم ودون مقابل للمزارع الراغبة في التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري، وإجراء المعاينات اللازمة وتحديد مدى صلاحية المزرعة للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري، واعداد الدراسات اللازمة للتحول استرشادا بالعمليات التي قامت بها شركات الإتحاد العام لمنتجي الدواجن، وتحديد قائمة استرشادية بالشركات الموردة لمستلزمات أنظمة التحول. وتقييم نهائى عن اكتمال تطوير المزرعة وفقا للمواصفات.