شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع الجامعات البريطانية وفتح أفرع لها في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمملكة المتحدة نشاطاً مكثفا، حيث ألقى محاضرة حول استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث فرص التعاون مع الجامعات البريطانية وفتح أفرع لها في مصر.

وألقى «عبدالغفار» محاضرة بعنوان «استراتيجية مصر للتعليم العالي والبحث العلمي.. فرص وتحديات»، في إطار زيارته للمملكة المتحدة، وتكريمه للحصول على الزمالة الفخرية لجراحة الأسنان من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسجو، وذلك بمقر النادي الملكي للطيران، بناء على دعوة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، بحضور رئيس الغرفة، إين جراي.

وقدم الوزير خلال المحاضرة عرضا لأوضاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، متضمنا العديد من الإحصاءات الخاصة بالتعليم العالي من حيث الطلاب الحاليين والمستقبلين المنتظر دخولهم الجامعات الحكومية أو الخاصة أو أفرع الجامعات الدولية التي يتم افتتاحها.

وأشار الوزير إلى سياسة مصر لإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة المتميزة على المستوى الأكاديمي، وكذلك جهود الدولة للنهوض بالبحث العلمي، وعقد الشراكات مع الدول الأخرى في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، واستعرض تجربة الجامعات التكنولوجية في مصر، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالتوسع في التعليم الفني.

وأكد الوزير اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم لما يضيفه من عائد للمجتمع على المستويين الاقتصادي والمعرفي، مضيفاً أن القوة العاملة المتعلمة هي أساس المجتمع ومستقبل الاقتصاد كما يقول «براد هنرى».

واستعرض «عبدالغفار» المشاريع القومية الكبرى التي تتم حاليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

حضر المحاضرة السفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، وعدد كبير من الأكاديمين بالجامعات البريطانية، والشركات العاملة في مجال التعليم العالي، والشخصيات الدبلوماسية المصرية، والطلاب المبعوثين المصريين.

كما التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس جامعة برمنجهام سيتي، فيليب بلاودن، بحضور أبوبكر الحسن، مدير العلاقات الدولية بالجامعة، وريم بهجت، المستشار الثقافى المصرى ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة برمنجهام سيتي وخاصة الجامعات المصرية الجديدة وفتح برامج علمية مشتركة معها في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل جامعات الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وطلب «عبدالغفار» أن تقدم جامعة برمنجهام سيتي مقترح تفصيلي ومحدد بشأن التعاون مع الجامعات المصرية الجديدة وآليات الشراكة معها.

من جانبه، أشار رئيس جامعة برمنجهام سيتي إلى الشراكات الدولية للجامعة مع مختلف دول العالم مثل الصين ودبي، مؤكداً زيادة أعداد الطلاب الدوليين الدارسين بالجامعة بالمملكة المتحدة، مشيداً بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مستعرضاً التخصصات العلمية التي تتضمنها الجامعة ومنها: صناعة المجوهرات، والفن والموسيقى، والتصميم المعماري، والإعلام والتليفزيون.

كما التقى وزير التعليم العالي رئيس جامعة هيرتفوردشاير، كوينتن ماكيلار، بحضور ممثلي الجامعة، والسفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر النادى الملكي للطيران بلندن.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية في المجالات التعليمية والبحثية، لافتًا إلى المكانة العلمية المرقومة عالميًّا لجامعة هيرتفوردشاير.

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وأشار«عبدالغفار» إلى حرص الوزارة على تقديم أعلى مستوى من التعليم في أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن التعليم بتلك الفروع يُقدم بنفس درجة الجودة التي يقدم بها في الجامعة الأم، مؤكدا اهتمام الوزارة بمتابعة أداء تلك الفروع.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة هيرتفوردشاير بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي بمصر في تسهيل إجراءات إنشاء الفرع الدولي للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جهة، أخرى التقى الوزير ممثلي شركة سكالا للتدريب، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر النادي الملكي للطيران بلندن.

وخلال اللقاء أشار ممثلو الشركة إلى المشروع الكبير الذي تنفذه الشركة مع وزارة الصحة المصرية لتدريب الأطباء المصريين، حيث أن الجزء الأول من التدريب يتم في مصر، والآخر يتم من خلال المشاهدة العملية لأطباء بريطانيين في بريطانيا.

واقترح ممثلو الشركة تنظيم برنامج لتدريب أطباء الأسنان بعيادات الأسنان التابعة للمستشفيات الجامعية المصرية على غرار التدريب المتخصص الذي نظمته الشركة في المملكة المتحدة.

ومن ناحية أخرى، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدة لقاءات، حيث عقد الوزير لقاء مع أوليفر تيرنبل، رئيس جامعة بانجور، وذلك بحضور ريم بهجت، المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين جامعة بانجور والجامعات المصرية الجديدة وتقديم برامج مشتركة معها مثل جامعات الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين.

وطلب الوزير بأن تقوم جامعة بانجور بتقديم مقترح تفصيلي ومحدد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين الجامعة والجامعات المصرية الجديدة، حتى تقوم الوزارة بدراسته وتحديد أي الجامعات المصرية الجديدة يتم الشراكة معها، وأكد «عبدالغفار» أهمية التحرك الجاد السريع، بحيث تبدأ الدراسة العام القادم.

من جانبه، أوضح «أوليفر» حرص الجامعة على تحقيق الرضا لدى الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة على شراكة مع جامعة في الصين، موضحاً التخصصات العلمية للجامعة ومنها: علوم المحيطات والبحار وعلوم البيئة وعلوم الطاقة الذرية واستخداماتها في توليد الطاقة.

من جهة أخرى، التقى «عبدالغفار» مع ممثلي جامعة لندن ساوث بانك بحضور دافيد فينكس، رئيس الجامعة، وبول ايفي، نائب رئيس الجامعة، ومحمد أبوالسعود المستشار التجاري بالسفارة البريطانية بمصر.

وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات اللازمة لفتح فرع للجامعة بمصر، والذي يأتي في إطار توجهات الوزارة لإتاحة التعليم، وفتح آفاق التعاون مع الجامعات الدولية، وفتح أفرع لها بمصر، كما وجه الوزير الدعوة لرئيس جامعة لندن ساوث بانك لزيارة الجامعات المصرية الجديدة، وذلك خلال زيارته المقترحة لمصر في ديسمبر المقبل.

بدورهم، أكد ممثلو الجامعة على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء فرع لها بمصر، مشيدين بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها مصر من أجل النهوض بمنظومة التعليم.

كما التقى «عبدالغفار» مع شريف أبوحديد، خريج جامعة امبريال كوليدج لندن، حيث تناول اللقاء إحاطة الوزير بشبكة التواصل بين العلماء المصريين بالداخل والخارج المتخصصين في العلوم البيولوجية، وإمكانية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وخلال اللقاء رحب «عبدالغفار» بحضور اجتماع العلماء المصريين بالداخل والخارج في العلوم البيولوجية، والمقرر عقده في 21 ديسمبر المقبل، مطالباً بتقديم مقترح بالدعم المطلوب من الوزارة للشبكة لإنشاء مركز تميز أو غيره من الأفكار المقترحة.