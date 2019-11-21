شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يلتقي سفراء وقناصل عدد من الدول الأفريقية والعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، السفير حمدي سند لوز،ا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وبرفقته وفداً دبلوماسياً رفيع المستوى يضم سفراء 9 دول وهى: بورندي وغينيا ومالاوي واليمن وليبيا وسيراليون وكوت ديفوار وأثيوبيا وأنجولا، علاوة على قناصل وممثلي عدد من الدول الإفريقية الأخرى منها تنزانيا والسودان وجنوب أفريقيا، وذلك بقاعة المارينا الجديدة شرق القناة بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف إلى التعرف عن قرب على المشروعات القومية بمنطقة القناة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق أسفل القناة.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بوجود هذه النخبة المتميزة من سفراء الدول الإفريقية والعربية على أرض سيناء الحبيبة رمز الكفاح والنضال والصمود، وبالتزامن مع احتفالات الهيئة بمرور 150 عاماً على افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية.

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وأكد «ربيع» متانة الروابط والعلاقات المصرية الإفريقية على الصعيدين الشعبي والرسمي، مشيداً بالتطور الذي تشهده علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وما تحظى به الدورة الرئاسية الحالية للاتحاد الإفريقي من اهتمام عالمي ودعم دولي.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة فريدة لدى الدولة المصرية وتترسخ في قلوب وعقول المصريين منذ إنشائها وحتى الآن، لافتاً إلى أن إنشاء قناة السويس منذ 150 عاماً كان معجزة بشرية شارك فيها ربع تعداد الشعب المصري في ذلك الوقت، وهو الإنجاز الذي ظل عالقاً في الأذهان واستحضره المصريون في حاضرهم فكان تخطيط وتنفيذ وتمويل مشروع القناة الجديدة عملاً مصرياً خالصاً وخير شاهد على عظمة المصريين.

في نهاية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع مصر بأشقائها العرب والأفارقة، ودعا الحضور لرؤية المشروعات القومية العملاقة بمنطقة القناة على أرض الواقع، موجهاً لهم الدعوة ولمستثمري بلادهم للاستثمار في مشروعات قناة السويس.

وشاهد الوفد، خلال الزيارة، عرضاً تقديمياً عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وفي ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع القناة إلى السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والذي أهداه في المقابل هدية تذكارية، كما أهدى رئيس الهيئة درع القناة الجديدة إلى السفراء.