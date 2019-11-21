شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور»: الالتحاق بنقابة المحامين سيكون أصعب من التقدم للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه تم العمل على إنشاء أكاديمية لتأهيل المحامين للالتحاق بنقابة المحامين، مشيرا إلى أنه «لن يلتحق أي محام بالنقابة العامة للمحامين دون النجاح في اختبارات تلك الأكاديمية»، موضحا أن «الالتحاق بنقابة المحامين سيكون أصعب من الالتحاق بالنيابة العامة».

وأكد «عاشور»، في كلمته خلال لقاء محاميي القليوبية تحت عنوان «مستقبل أفضل للمحامين»، الخميس، أن الاحتياطي النقدي للنقابة العامة للمحامين بلغ 600 مليون جنيه رغم ما صرفته النقابة العامة على إنشاء المقرات الجديدة للنقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة.

وأشار النقيب العام إلى أنه خلال الفترة القادمة وخاصة في الجمعية العمومية القادمة سيتم عرض رفع الحد الأقصى للمعاشات 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه، بزيادة ما يعادل 85% من المعاشات الحالية، لافتا إلى أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، بل يتم العمل على قدم وساق لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمحامين، موضحا أن المعاش لن يتم وقفه بموت المحامي بل سيتم صرفه لذويه، وخلال دور الانعقاد الحالي تعمل النقابة على الانتهاء من قانون الإجراءات القانونية فيما يخدم المحامين.

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وطلب نقيب المحامين الحضور في اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على روح المحامي محمد زعتر بشبرا الخيمة الذي لقي مصرعه على يد لصوص أثناء محاولتهم سرقة مكتبه، مقدما الشكر للحضور على الاستضافة لمناقشة كل ما يخص المحامين.

وقال «عاشور» إن «نقابة المحامين لم تكن تمتلك رصيدا في البنوك في نوفمبر 2011 لدفع أتعاب المحاماة أو دفع الرسوم في ظل مناخ الدولة، فكان كل الهم العمل على إعادة الهيبة الاقتصادية للمحامين من جديد».

وأضاف أنه في «أول جمعية عمومية عقدت في 2013 كانت من أصعب الجمعيات العمومية، والتي تم بعدها تسديد كبل الديون، والعمل على تطوير الأداء والإنشاءات التي توقفت على مدار سنوات ماضية، إلى جانب مواجهة الجموع غير المشتغلة والتي مثلت خطرا أكبر، فكانت اكبر معركة خاضها مجلس نقابة المحامين، للدفاع عن حقوق المحامين من حقوقهم التي تجتاح من غير المشتعلين، وفي 2016 قلناها علنا لغير المشتغلين لا مكان لكم بين المشتغلين قاومنا فيها أصحاب المصالح».

وتابع أن إجمالي عدد عضوية المحامين المشتغلين 200 ألف محامي، مشيرا إلى أن «هذا الرقم ليس الرقم النهائي، فهناك تصويب جار ونعمل على تطهير جداول النقابة فورا من غير المشتغلين».