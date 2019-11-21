شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: فحص عوادم 55 سيارة تعمل بالسولار والبنزين في القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة البيئة في القليوبية حملة لفحص عوادم السيارات بالقناطر الخيرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بالقناطر، حيث تم فحص 55 سيارة تعمل بالسولار والبنزين.

وذكر بيان صادر من شرطة البيئة والمسطحات، الخميس، أن الحملة فحصت 34 سيارة تعمل بالسولار، وتبين مطابقة 18 سيارة ومخالفة 16 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وفحص 21 سيارة تعمل بالبنزين طابق 17 سيارة منها الاشتراطات البيئية، بينما تبين مخالفة عدد 4 سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تضمنت الحملة توعية قائدي السيارات بأضرار الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات غير المتوافقة مع الحدود المسموح بها بيئيًا من الناحية الصحية والبيئية، وضرورة ضبط موتور السيارة باستمرار للحد من تلك الانبعاثات حفاظًا على الهواء من التلوث والصحة العامة.