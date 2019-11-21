شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس حزب حماة الوطن: وعي الشباب خطوة حاسمة لمواجهة حروب الجيل الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محسن الفحام، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن «استهداف الدولة المصرية لا يتوقف في ظل حروب الجيل الرابع، والشائعات التي أصبحت سلاحًا يستخدمه أهل الشر لتدمير الدول، وهو الأمر الذي يتطلب توعية المواطنين من مختلف الفئات العمرية بمخاطرها».

جاء ذلك خلال جولات توعية لـ«الفحام» في مدارس الظاهر بشأن استهداف الشباب وحروب الفتن والشائعات وكيفية مواجهتها وضرورة التصدي لمحاولات اختراق الدولة المصرية من أي محاولات خارجية أو داخلية.

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وأكد «الفحام» أن «حروب الجيل الرابع ونشر الشائعات والأكاذيب أصبحت آفة العصر والمجتمع الدولي، والتي وجدت ضالتها بوسائل التواصل الاجتماعي التي لا تحظى برقابة صارمة من الأجهزة المعنية بمختلف دول العالم، ومن ثم أصبحت ساحة للاستهداف المعنوي للدول واغتيال للقيادات والمؤسسات، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، وهو ما تم ولا يزال يتم اتباعه مع الدولة المصرية، حيث الاستهداف للمؤسسات، منها، القوات المسلحة والشرطة ومختلف الجهات بالحكومة للنيل منها والتقليل بشأنها أمام المواطن، وهو ما حدث مؤخرًا بشأن المؤسسة العسكرية، لكن الشعب المصري كان واعٍ وسيظل كذلك، ويدرك أن قواته المسلحة كانت ولا تزال مؤسسة وطنية مصرية، مشددًا على أن الدولة المصرية صمدت أمام حروب الجيل الرابع بفضل قوة مؤسساتها ووعي شعبها».

ولفت «الفحام» إلى أن «الاستهداف وصل لقيادات وأشخاص مختلفة تتولى موقع المسؤولية، ومن ثم يتم ترويج الأكاذيب بشأنه، مع أيضًا الاستهداف لرأس الدولة وغيرها من الإطارات التي تمس المواطن، فيشكك في إجراءات البناء والتنمية، والجهود التي تتم من الدولة بمختلف المشروعات، ومن ثم يسعى لبث اليأس لدى المواطن، من خلال أخبار وفيديوهات مفبركة، وأخبار مزورة، مؤكدًا على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة لهذه التصرفات البذيئة والخبيثة ضد الدولة المصرية من خلال التلاعب في عناوين الأخبار والفيديوهات والجميع يدرك ويطلع على البرامج التقنية التي تسهل هذه الأعمال الخبيثة».

وأضاف أن «نتائج هذه الأكاذيب والشائعات بطبيعة الحال تثير الخلل وتنشر اليأس لدى أي مواطن مما يترتب عليه نتائج سلبية في إدارة الدولة، وهذا هو منهج أهل الشر وقوى الظلام ضد الدولة المصرية، حيث نتفاجأ في اليوم الواحد بعشرات الشائعات بمختلف المجالات، ومؤسسات الدولة ترد وتوضح ولكن انتشار الشائعة أكبر بكثير من الرد عليها، ومن ثم يكون الدور الأهم والقوي لدى المواطن الذي يتطلب أن يكون واعي ومدرك لكل هذه التحديات، وأن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس محل ثقة، والحصول على الأخبار الحقيقة من مصادرها الرسمية»، قائلا: «وعي المواطنين وإدراكهم لكل ما يتم تداوله خطوة حاسمة لمواجهة حروب الجيل الرابع والاستهدافات المستمرة للدولة المصرية».

وأكد ضرورة أن «يعي الجميع أن منهج هذه الحروب جاء بعد أن تغيرت مفاهيم العسكرية بعد نصر أكتوبر المجيد مما دفع العدو لإتباع منهجية جديدة، وهي حروب الجيل الرابع، والتي تهتم بإفساد وتدمير عقول الشباب، مشيرًا إلى أن على أن الحرب النظامية أرحم بكثير من هذه الحرب الخبيثة، ومن ثم معركة الوعي وضرورة إظهار الحقيقة أمام المواطنين وطمس الشائعات والاهتمام بالتوعية بأخطار السوشيال ميديا وعدم نشر الصور والأخبار المفبركة ضرورة مهمة لابد أن يعيها الجميع وتدعمها الدولة ويسلط الإعلام الضوء عليها بشكل مستمر، موجها التحية لمركز معلومات مجلس الوزراء الذي يعمل الرد على الشائعات أول بأول ولكن الأمر في حاجة لجهود أكبر وأكبر حرصًا على الدولة المصرية».