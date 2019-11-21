شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة محليات محدودة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسيوط حركة محليات محدودة بمختلف قطاعات المحافظة، حيث صدر قرار بتعديل ندب مروان إبراهيم عدلي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب للعمل نائبًا لرئيس حي شرق مدينة أسيوط اعتبارًا من تاريخ إخلاء طرفه من المركز، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات ذات الصلة بهذا الشأن واعتبارها كما لم تكن وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وشملت القرارات تكليف يسرى كامل أحمد من نائب رئيس حى غرب للعمل رئيسا لمركز ومدينة ابوتيج لحين شغلها قانونا، وذلك عقب خروج محمد فهمى رئيس المركز السابق للمعاش، كما تضمن القرار تكليف طاهر أحمد إسماعيل من العمل بإدارة المتابعة الميدانية إلى للعمل رئيساً لجهاز تجميل مدينة أسيوط، وتضمن القرار فى مادته الثالثة تكليف أحمد ثابت محمد من العمل رئيس جهاز تجميل مدينة أسيوط للعمل نائباً لرئيس حى غرب وذلك لصالح العمل.

يأتي ذلك في إطار حركة محليات محدودة داخل بعض الوحدات المحلية للمراكز والقرى لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية والاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.