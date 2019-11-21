شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قريب من العائلة .. سوزان مبارك فى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر
تزوجت سوزان مبارك من حسنى مبارك عام 1959 ، وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال.
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