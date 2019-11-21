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مصدر قريب من العائلة .. سوزان مبارك فى العناية المركزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك ، أن سوزان مبارك ترقد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة ، وبحسب المصدر أن سوزان مبارك ، خضعت الى إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجارى، وتحديدا في 4 نوفمبر الجارى .

 

تزوجت سوزان مبارك من حسنى مبارك عام 1959 ، وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال.

 

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