شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قريب من العائلة .. سوزان مبارك فى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك ، أن سوزان مبارك ترقد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة ، وبحسب المصدر أن سوزان مبارك ، خضعت الى إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجارى، وتحديدا في 4 نوفمبر الجارى .

تزوجت سوزان مبارك من حسنى مبارك عام 1959 ، وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال.