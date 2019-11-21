شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. "بلومبرج": مصر بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية بتاريخ 12 نوفمبر 2019. وأوضح الإنفوجراف إنه وفقا لـ وكالة بلومبرج فإن مصر أصبحت بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، مشيرة إلى سعر الفائدة اقترب من 8.5% متجاوزا نظيره في روسيا وتركيا وأوكرانيا، ومقتربا لعدد قليل من الأسواق الناشئة كالأرجنتين.



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