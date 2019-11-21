شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة لـ"بلومبرج": عائدات القطاع العام الحالى الأعلى فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن أرقام السائحين الزائرين لمصر تعود إلى ما كانت عليه فى عام 2010 بعد سنوات من الاضطرابات، حيت تتجه السلطات إلى تعزيز السياحة الثقافية وسياحة لمغامرات للمساعدة فى للمساعدة فى زيادة المصدر الرئيسى للعملة الأجنبية، بحسب ما قال المسئولون.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى مقابلة مع تلفزيون بلومبرج فى بكين، إن عائدات السياحة وصلت 12.5 مليار دولار فى العام المالى 2018-2019، وهى أعلى إيرادات للسياحة فى تاريخ مصر، وتأكيدا للمعاير الجديد الأكثر صرامة التى تبنتها السلطات فيما يتعلق بجهود الإقامة والترويج العالمى.

وأوضحت وزير السياحة أن مصر تقوم بخيارات تتجاوز التراث الثقافى والشمس والبحر، وأوضحت أن المسافرين يبحثون اليوم عن تجربة، ويبحثون التنوع فى العروق وأن يكونون جزءا من المجتمع المحلى، متحدثة عن إمكانيات درب جبل البحر الأحمر الممتد لمسافة 170 كيلومتر.

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وتابعت: إنه بحلول الشهر المقبل نكون وصلنا إلى ذروة عام 2010 من حيث عدد السائحين، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر العام المقبل سيكون نقطة جذب كبرى للسائحين.