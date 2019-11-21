تحرير أجنبى اختطفه شخصان وساوما أسرته على 100 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن فى القبض على شخصين

اختطفا "أجنبى" وساوما أسرته على المال، وتم تحريره عقب احتجازه بمزرعة فى الإسماعيلية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاص من مسئولى سفارة إحدى الدول الأجنبية بالبلاد بورود إتصال من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة "يقيم بإحدى الدول العربية" وأفاد بتغيب شقيقه الذى يحمل ذات الجنسية، والسابق وصوله للبلاد منذ عدة أشهر، وتلقيه إتصالاً من مجهول من هاتف محمول "محدد" ومطالبته بدفع فدية 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراح شقيقه، على أن يتم تسليم المبلغ بالدولة المقيم بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الشخص المتغيب والعثور عليه بمزرعة بمحافظة الإسماعيلية ، وأسفر الفحص عن إضطلاع شخصين، محددين "تم ضبطهما" باستدراج المذكور على إثر وجود خلافات مالية بينهما وبين شقيقه "مقدم البلاغ" بدعوى قيام الأخير بالنصب عليهما فى مجال تجارة الملابس والأقمشة، حيث قاما بإرتكاب الواقعة، ومساومته للحصول على المبالغ المالية المستحقة لهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.