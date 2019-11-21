فيديو.."يا طالع النخلة هاتلي معاك فرحة".. حكايات جامعين البلح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "طالعى النخل" مهنة شاقة لا يقدر عليها، إلا من نشأ وتربي بها لسنوات، حيث تحتاج لجهد شاق وتعرض حياة من يعمل بها للخطر.
وينتظر العاملون فى "جمع البلح" كل موسم لجنى ثمار ما يزرعون، فيعتبر البلح مصدر رزقهم الأول.
ويقول "أحمد الشاذلي"، أحد العاملين فى هذه المهنة، إنه تعلمها من والده الذي كان يعمل بها ، مشيرا إلى أن هذه المهنة تسبب مشاكل في كثير من الأحيان لكنها هي مصدر رزقه الوحيد.
ويضيف:" موسم جني البلح الزغلول يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في منتصف شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن هذا النوع من البلح عمره قصير علي بسبب أنه ينضج بسرعة".
وتابع قائلا:" أسعار البلح الزغلول تنخفض كل عام عن اللى قبله.. ويتراوح سعر الكيلو الجملة من 3 الي 5 جنيهات".
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