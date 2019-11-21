شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنهى خدمة 9 أئمة من سوهاج وآخر من القليوبية لانتمائهم لجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت وزارة الأوقاف، خدمة 9 أئمة من محافظة سوهاج وآخر من القليوبية بموجب أحكام قضائية صادرة ضدهم ومنعتهم من صعود المنبر.

وقالت الوزارة، إنه بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة الآتى أسماؤهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية وهم:-

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يوسف محمد السيد إمام – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.

حسن عبد العال عبد العالم محمود – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.

محفوظ محمد السيد أحمد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.

محمود أحمد أحمد يوسف- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.

مجدي أحمد عبد الواحد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج .

محمود شاكر محمد أحمد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج .

أشرف حافظ السيد – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج .

أحمد إبراهيم أحمد عبد الموجود- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج .

عصام السيد عبد المولى- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج .

صالح السيد صالح أحمد – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أى من الأئمة المذكورين أعلاه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية كل منهم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون فى إنهاء خدمة أى شخص يثبت انتماءه لأى جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة فى حق الوطن، وأنها تسلك فى ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية فى ذلك.