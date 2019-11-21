شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الشرطة: نعد الطلاب بأسلوب عصرى مُواكب لأحدث البرامج التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة للعام الدراسى "2019 /2020)" بنظام اليوم الكامل "مبيت" تعايش خلاله أكثر من 450 شاباً وفتاة يمثلون 41 جامعة مصرية "حكومية – خاصة" ، والمحافظات الحدودية مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين "الحربية - الفنية العسكرية"، حيث إستقبل اللواء أحمد إبراهيم أحمد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية - الطلاب والترحيب بهم ونقل لهم تحيات وزير الداخلية ، وإهتمام ودعمه البالغ لتلك المبادرات ولاسيما نظام التعايش والتقارب مع شباب الجامعات والمحافظات والكليات العسكرية.

وألقى رئيس الأكاديمية الضوء على نشاط أكاديمية الشرطة والتعريف بكياناتها المُختلفة ودور تلك الكيانات فى تحقيق "رسالة العلم فى خدمة الأمن"، موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور ، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية.

وتضمن برنامج التعايش جلسات تثقيفية ناقشت عدد من القضايا والموضوعات فى شتى المجالات ، حيث حاضر فى تلك الجلسات نُخبة من قادة الفكر ورجال الدين وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء المختصين ، وإزكاءً لروح الولاء والإنتماء وتأكيداً لقيم التضحية والفداء تم دعوة والدة أحد شهداء الوطن وأحد الضباط من المصابين أثناء أداء الواجب الأمر الذى كان له بالغ الأثر لدى الشباب المشاركين والتأكيد على قيم الولاء والإخلاص للوطن .

واحتوى برنامج التعايش على مشاركة شباب الجامعات والمحافظات فى الطوابير الصباحية لطلبة كلية الشرطة "اللياقة البدنية – الدراجات الهوائية – السباحة"، فضلاً عن قيامهم بجولة تفقدية للأكاديمية شملت المنشآت التعليمية والتدريبية المتمثلة فى القرية التكتيكية وميادين التدريب بها ، ومشاهدة بيان عملى عن عمليات الإخفاء والتمويه فى بيئات مختلفة ، ومجمع ميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة كمسارح الجريمة ومعارض المخدرات ، والحماية المدنية وأقسام الشرطة النموذجية والقرية المرورية ، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة وعروض الخيالة والفروسية ومهارات الرماية والأسلحة لطلبة الكلية وعروض مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

ومن جانبهم، أعرب الشباب الحاضرون عن شكرهم لوزارة الداخلية و أكاديمية الشرطة على هذه المبادرات مؤكدين تقديرهم وإشادتهم بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة إلى جانب الإستفادة بالمحاضرات التثقيفية واللقاءات التوعوية .



أسامة الأزهري

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الطلاب



المحاضرون



تدريبات



تفتيش سيارة



جانب من التدريبات



دراجات



رجال الشرطة