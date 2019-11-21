"الطيران" تنفي تأجيل استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

نفت وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، ما تردد عن تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، في بيان اليوم: "بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإخبارية الروسية عن تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر، فإن هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة حيث تناولت هذه الوكالات تصريحات ومعلومات لمصدر غير رسمي بالسفارة الروسية".

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وأضاف المصدر أن وزارة الطيران المدني تواصلت مع السفارة الروسية بمصر، والتي نفت ما تم نشره وأكدت أن هناك تعاونا وثيقا بين القيادة المصرية والروسية لسرعة استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات السياحية المصرية.

​كانت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية، كذبت الخبر الذي نشرته وكالتها الرسمية حول تأجيل استئناف رحلات الطيران للمنتجعات المصرية إلى العام القادم. وقالت إنه لا يمثل الموقف الروسي الرسمي، معربة عن أملها في استئناف الرحلات قريبا.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي اليوم أن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء روسيا اليوم بشأن استئناف رحلات الطيران العارضة "تشارتر" من روسيا إلى المنتجعات المصرية لفت نظرها، مشيرة إلى أن الخبر لم يذكر اسم المصدر.