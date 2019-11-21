القوى العاملة: حملة على المنشآت بالإسماعيلية لمتابعة تطبيق قانون العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

نفذت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أكبر حملة ليلية موسعة على المنشآت التجارية والسياحية بمنطقة (البلاجات)؛ لضبط مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وقانون العمل، حيث شارك في الحملة 30 من مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل، وذلك بإشراف مديري التفتيش والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل بالمديرية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - في بيان اليوم الخميس- أن هذه الحملة تأتي في إطار ضرورة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال التفتيش الدوري على هذه المنشآت ومدى توافر وسائل الحماية المدنية.

وأكد سعفان أهمية ملف السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى خطورة الحوادث في بعض أماكن العمل لأنها تؤثر على العامل وهو العنصر البشري الأعظم في العملية الإنتاجية، فضلًا عن العنصر المادي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

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وأضاف: "أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية، وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الوزارة والجامعات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر هذه الثقافة بين طلاب المدارس في المراحل الابتدائية من خلال حلقات لتتحول هذه الثقافة إلى سلوك".

من جهته.. قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية: "إن الحملة الليلية التي قامت بها المديرية تمت في أكبر المنشآت الحيوية والسياحية بالمدينة، حيث أسفرت عن وجود عدد من المنشآت مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود تقارير للحماية المدنية".

وأضاف سعيد: "أنه تم منح المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها، من حيث اشتراطات السلامة والصحة المهنية خاصة خلال فترة موسم الشتاء والذي تقل فيه الحركة السياحية بالمحافظة مما يعطي فرصة للمنشآت للعمل على تلافي أية ملاحظات في مجال اشتراطات السلامة والصحة المهنية أو تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003".

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