المفتي يستقبل سفير عمان لتوديعه قبل تسلم مهام منصبه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ فضيلة المفتي الدكتورَ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بصدور المرسوم السلطاني بتعيينه عضوًا بمجلس الدولة العماني، وهو واحد من أرفع المناصب في السلطنة، والذي يعد أحد جناحي مجلس عمان المتمثلين في مجلس الدولة ومجلس الشورى.

جاء ذلك خلال استقبال مفتي الجمهورية بمكتبه اليوم الخميس، لسفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، الذي زاره لتوديعه قبل مغادرة القاهرة إلى السلطنة لتسلم مهام منصبه الجديد.

وقال مفتي الجمهورية - خلال اللقاء - إن اختيار الدكتور العيسائي موفق لما له من خبرات طويلة وجدارة، فقد بدأ مباشرة مهام عمله في مصر في عام 2016 قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية في الخارجية العمانية، بعد أن عمل قبل ذلك سفيرًا لسلطنة عُمان لدى تونس، وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يلهمه التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، وأن ينفع به البلاد والعباد.

من جانبه، أعرب السفير العُماني عن خالص تقديره لفضيلة المفتي على حسن ضيافته واستقباله، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وسلطنة عمان على كافة المستويات، وأن الفترة التي قضاها في مصر هي فترة مميزة في تاريخه على المستوى العملي والإنساني.