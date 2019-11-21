متحف نجيب محفوظ يستعد للاحتفال بعيد ميلاد أديب نوبل الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

عقد مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ، والمشكل بقرار من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اجتماعه الأول بمقر المتحف بتكية محمد بك ابو الدهب بجوار الجامع الأزهر.

استعرض الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية​، خلال الاجتماع المجهودات التي قامت بها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق لإنجاز هذا الصرح الكبير.

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وناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بميلاد "أديب نوبل" خلال شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لإقتناء نسخة من الفيلم المكسيكي (زقاق المدق) المأخوذ عن رواية بنفس الاسم، وترجمته بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء المتحف يضم في عضويته مجموعة من أبرز الأسماء في مجال الأدب والقصة والنقد، هم: الأديب الكبير يوسف القعيد رئيسا، والسيدة أم كلثوم نجيب محفوظ، والروائي نعيم صبري، والدكتور محمد أحمد بدوي، والكاتب الصحفي سيد محمود، والناقدة ماجدة موريس، والدكتور حسين حمودة، ودكتورة شيرين أبو النجا، والكاتبة الصحفية ماجدة الجندس، والدكتور خيرى دومة، والإعلامية منى الشاذلي.

كما يضم المجلس أعضاء بصفتهم هم الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب.