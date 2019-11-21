الحكومة توافق على تخصيص أراض بأسوان لمتضرري السد العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان، لصالح المحافظة؛ وذلك لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر، بين جمهورية مصر العربية، وتمثلها وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني.