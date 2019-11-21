ضبط المتهم الرئيسي في واقعة حريق خط بترول إيتاي البارود بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 7 متهمين من بينهم المتهم الرئيسي في واقعة تسرب خط أنابيب بترول "دمنهور_ طنطا" والذي أسفر عن مصرع وإصابة 18 شخصًا.

تلقى مركز إيتاي البارود بلاغًا من "فرد أمن إداري بشركة يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور/ طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنة مقيم بذات القرية".

وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وتم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط.

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والمتهمون المقبوض عليهم في الواقعة هم: (مزارع 65 "مالك قطعة الأرض" - نجل شقيق الأول سائق "33 سنة" - عامل 25 سنة" - سائق 28 سنة - بائع 34 سنة " - صاحب مقهى 31 سنة " - مقيمين بدائرة المركز- عامل "28 سنة ومقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية" – عاطل "مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط"- عاطل "مقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية") .

وعقب تقنين الإجراءات باستهدافهم تم ضبط المتهمين من الأول حتى السابع، بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وقرر الثاني قيامه باستئجار الأرض محل الواقعة من المتهم الأول.

وثبت وباقي المتهمين كلبسًا "محبسًا" على خط الأنابيب، ما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة واشتعال النيران بها، أرشدوا عن السيارة المستخدمة في الواقعة "نقل" خاصة بالمتهم الخامس.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.