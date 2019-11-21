الآثار بمزرعة الماشية.. ضبط مزارع وبحوزته 28 قطعة أثرية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مزارع بحوزته 28 قطعة أثرية تعود للعصر الفرعوني والروماني في المنيا قبل بيعهم.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الامن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مزارع " 38 سنة، مُقيم دائرة مركز بني مزار بالمنيا"؛ بحيازة بعض القطع الأثرية بمزرعة مواشي ملكه بقصد الاتجار والتربح منها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقاً وأمن المنيا لتفتيش مزرعة المواشي أسفرت عن ضبطه وبحوزته 28 قطعة أثرية.

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وضمت تمثال من البازلت الأسود لسيدة على قاعدة بطول 50 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعوني، تمثال من الحجر الجيري لآدمي على قاعدة بطول 35 سم يرجع للعصر اليوناني الروماني، تمثال من البازلت الأخضر لآدمي على قاعدة بطول 10 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعوني، 25عملة معدنية “مختلفة الأحجام" ترجع للعصر الروماني.

بمواجهة سالف الذكر اعترف بحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي آثار المنطقة أفادت بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.