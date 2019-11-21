الأجهزة الأمنية تُحرر أجنبيا اختطفه شخصان بسبب خلافات مالية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير شخص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بعد اختطافه من شخصين إثر خلافات مالية بينهما.
تبلغ للأجهزة الأمنية من مسئولي سفارة إحدى الدول الأجنبية بالبلاد بورود اتصال من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة (يقيم بإحدى الدول العربية) وأفاد بتغيب شقيقه الذي يحمل ذات الجنسية، والسابق وصوله للبلاد منذ عدة أشهر، وكذا تلقيه اتصالًا من مجهول من هاتف محمول (محدد) ومطالبته بدفع فدية قدرها (100 ألف دولار) مقابل إطلاق سراح شقيقه، على أن يتم تسليم المبلغ بالدولة المقيم بها.
ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الشخص المتغيب والعثور عليه بمزرعة كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الفحص عن اضطلاع شخصين محددين (تم ضبطهما) باستدراج المذكور على إثر وجود خلافات مالية بينهما وبين شقيق "مقدم البلاغ".
وقال المتهمان إنهما ارتكبا الجريمة بدعوى قيام الأخير بالنصب عليهما في مجال تجارة الملابس والأقمشة، فقاما بارتكاب الواقعة، ومساومته للحصول على المبالغ المالية المستحقة لهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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