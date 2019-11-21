محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 31 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهما خلال 24 ساعة الماضية عقب قيام مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم حملات أمنية مكثفة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 185 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 57452 حكما قضائيا متنوع، وتحصيل 28016 غرامة، وضبط 125 قضية مخدرات بحوزة 137 متهما. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث، وضبط 16 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و28641 مخالفة مرورية، وضبط 12 قضية بيئية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ 57 ألف حكم قضائي وضبط 31 قطعة سلاح ناري خلال يوم بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.