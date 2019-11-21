أخبار مصر | 'قومي أسر الشهداء' يعلن فتح باب التقديم لموسم العمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'قومي أسر الشهداء' يعلن فتح باب التقديم لموسم العمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن فتح باب التقديم لموسم العمرة للمستفيدين بخدمات المجلس.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كامل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.

وقال أمين عام المجلس، إنه قد تقرر قتح باب التقديم لموسم العمرة لأسر الشهداء والمصابين، المقيدين بقواعد بيانات المجلس في الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019.

وأضاف "عبدالمنعم" أن الاختيار سيكون بنظام القرعة العلنية المباشرة من بين المتقدمين طبقًا لشروط السن والقيد، مؤكدًا أنه يحق لكل أسرة شهيد أن يتقدم منها فرد واحد بشرط عدم الحصول على أي رحلات حج أو عمرة قبل ذلك.

وعن شروط التقديم، أوضح "عبدالمنعم" أن باب التقديم مفتوح لجميع أسر الشهداء والمصابين الذين فوق سن 45 عامًا للإناث و21 عامًا للذكور، على أن يكون موقفهم القانوني سليم ويتمتعون بكافة مزايا وخدمات المجلس.