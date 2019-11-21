أخبار مصر | وفود 21 دولة يزورون الأهرامات ضمن فعاليات "مهرجان أطفال العالم مصر 2019" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفود 21 دولة يزورون الأهرامات ضمن فعاليات "مهرجان أطفال العالم مصر 2019" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطلائع، صباح اليوم الخميس جولة سياحية إلى أهرامات الجيزة لطلائع 21 دولة حول العالم المشاركين ضمن فعاليات مهرجان "أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقامت الوفود بجولة حول الأهرامات الثلاثة برفقة المرشدين السياحيين، والذي بدورهم قدموا شرحًا مفصلًا عن كل ما يتعلق بتاريخ تلك الأهرامات وطريقة بنائها، مؤكدًين أن كل ذلك بُني بسواعد المصريين أبناء النيل.

وخلال الجولة أيضًا، قام بعض طلائع الوفود بالدخول إلى الهرم الأصغر هرم "منكاورع"، بينما قام البعض الآخر بالاستمتاع بركوب عدد من الخيول، فضلًا عن التقاط عدة صور تذكارية.

وأشاد طلائع الوفود المشاركة بعظمة المصريين القدماء، معربين عن سعادتهم وانبهارهم بتلك الزيارة التي أطلعتهم على المزيد من حضارة مصر الضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

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وأعرب بويو مونتيانو رئيس الوفد الروماني عن انبهاره بالثقافة والحضارة المصرية العريقة، واعجابه بالأهرامات الثلاثة التى تعد من عجائب الدنيا القديمة، مؤكدا علي أهمية فعاليات المهرجان المثمرة التى تنفذ علي أرض مصر والتى من شأنها أن تساهم فى تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وكافة شعوب العالم فى مجال السلام المجتمعي والفنون الاستعراضية.

وأشارت أندريا، عضو الوفد طالبه بالصف الأول الثانوي الروماني إلى أن هذه هى زيارتها الأولي لمصر، مؤكدة على أنها لن تكون الزيارة الاخيرة وأنها ستقوم بزيارة سياحية لمصر مرة أخري للاستمتاع بآثار مصر والتعرف اكثر علي حضارتها الفريدة، وزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتي 24نوفمبر، بتنفيذ العديد من العروض الاستعراضية وتنفيذ برامج سياحية متنوعه.