أخبار مصر | "كتلة هوائية فى طريقها لمصر".. الأرصاد توضح سبب البرودة وأماكن سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كتلة هوائية فى طريقها لمصر".. الأرصاد توضح سبب البرودة وأماكن سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور وحيد سعودى خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن مصر تشهد حالة من استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء خلال فترات النهار ولكن أكثر برودة ليلا، وذلك بداية من مساء اليوم الخميس وتستمر حتى غدا الجمعة.

وأوضح سعودى" للفجر"، أن سبب البرودة التي نشهدها يرجع للكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وتؤثر على شمال وجنوب البلاد، وهذه الكتل الهوائية تختلف عن الكتل القادمة من الجزيرة العربية والتي تسببت في رفع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

أماكن سقوط الأمطار



وحدد سعود الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها اليوم، وهي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، موضحا أن حركة الرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر والسويس.

تحذير

وحذر "سعودى " المواطنين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على معظم الطرق.

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رواد مواقع التواصل "الشتا راح فين"



وأثارت مخلفة الطقس توقعات هيئه الأرصاد الجوية بخصوص سقوط الأمطار جدل واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى حيث علق رواد مواقع التواصل اللى اجتماع على عدم سقوط أمطار «الشتا راح فين؟»

تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة



وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.