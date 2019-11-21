أخبار مصر | 25 نوفمبر.. الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 نوفمبر.. الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس القومى للطفولة والأمومة، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته والتى يتم عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبدعم من يونيسيف مصر.

يشارك فى اجتماعات اللجنة مفوضة الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سفير دولة نيجيريا بأثيوبيا، ووفدى رفيعى المستوى من دولتى غينيا وموريتانيا.