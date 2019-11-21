أخبار مصر | 1099 هدفا حصيلة الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

وانتهت 235 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 33 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري.

وجاءت مراكز شباب الأقصر الأعلى تهديفًا بـ57 هدفا في 12 مباراة، بينما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء الأقل تهديفًا بـ9 أهداف خلال ثلاثة مباريات.

وحلت في الأكثر لعبًا مراكز شباب محافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة، الغربية، المنوفية، دمياط، بني سويف، الأقصر، المنيا، البحيرة، أسوان، الوادي الجديد، فيما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء بثلاثة مباريات يليها مراكز شباب البحر الأحمر والسويس بأربعة مباريات.

وتقام مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع حرصًا من اللجنة المنظمة على انتظام واستقرار الدوري.

