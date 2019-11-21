أخبار مصر | "أولادنا في عنينا" تقدم كشف حساب لما أنجزته طبيا لصالح أطفال المدارس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أولادنا في عنينا" تقدم كشف حساب لما أنجزته طبيا لصالح أطفال المدارس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مسح طبى لطلاب 31 مدرسة وتسليم نظارات وصرف علاج وأجراءعملية مختلفة ل 21الف طالب

أعلنت مبادرة " أولادنا فى عنينا" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف والمتحد وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أنها وبالتزامن مع احتفالات العالم فى 20 من نوفمبر كل عام باليوم العالمى للطفل تقدم كشف حساب للرأى العام حول ما أنجزته طبيا للأطفال وطلاب المدارس فى عدد من محافظات.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن كشف حساب مبادرة أولادنا فى عنينا يتضمن نجاح المبادرة حتى الأن فى عمل مسح طبى لطلاب 31 مدرسة، كما نجحت فى تسليم 2656 نظارة طبية تتناسب مع الموصفات العالمية لسلامة عيون طلاب المدارس وبألوان تجذب التلاميذ، وتم توزيع 5795 عبوة أدوية لعلاج الانميا حتى تكون التلاميذ بصحة جيدة ويتم متابعتهم من خلال المبادرة حتى التأكد من تمام علاجهم، كما تم توزيع 8391عبوة قطرات للعيون، وتحويل 98 لإجراء عمليات تم أجراء 40 عملية مختلفة منهم، وعمل تحاليل ل 440 طالب، بالإضافه إلى عمل توعية للطلاب وأولياء الأمور حول طرق التغذية الصحيحة ومقاومة العدوى.

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وأضاف "زمزم"، أن المبادرة قامت بالكشف على أطفال 83 دور أيتام بـ 8 محافظات، بلغ عدد المستفيدين فيها 1890، تم توزيع 703 عبوة أدوية لعلاج الأنيميا، وتسليم 449 نظارة، وتحويل 79 طفل لإجراء عمليات مختلفه، وتوزيع 765 عبوة قطرات للعيون، وأجراء تحاليل ل 28 طفل.

ومن جهته أوضح أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مبادرة أولادنا فى عنينا هدفت إلى تقديم خدمات طبية متميزة لأطفال المدارس لدعمهم فى زيادة نسب تحصيلهم الدراسى وتقديم توعية شامله لهم فى مواجهة الأمراض الأكثر تهديدا لصحتهم.

وأشار "القاضي"، إلى أن المبادرة استهدفت الأطفال وطلاب المدارس ودور الرعاية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجا ومنها الفيوم، والقاهرة، وسوهاج، وبورسعيد، وبنى سويف، والغربية، والإسماعلية، والمنصورة، والمنوفية، والأسكندرية.