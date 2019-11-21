مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بايتاي البارود.. وسرقة فندق شهير بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بايتاي البارود.. وسرقة فندق شهير بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

القبض على المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على تشكيل عصابي يتكون من ٧ أشخاص وراء انفجار خط الغاز بمركز إيتاي البارود بالبحيرة لسرقته.

"كوكتيل مخدرات".. حبس 58 تاجر "كيف" في الجيزة 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 58 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

"ملثم ومقص أشجار".. "الأمن العام" يكشف تفاصيل مقتل "دجال" في المنيا

نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم من كشف غموض مقتل دجال بالمنيا.

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داخل مزرعة مواشي.. ضبط مزارع لحيازته 28 قطعة أثرية في المنيا

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مزارع "سن 38 مُقيم دائرة مركز بني مزار بالمنيا" بحيازة بعض القطع الأثرية بمزرعة مواشي ملكه بقصد الإتجار والتربح منها.

حبس 5 متهمين بالانضمام للإرهابية بالشرقية 15 يوما (أسماء)

قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور

"الخليج 365" تنفرد بحيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف نشر كتاب يحمل لفظ خارج

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص بوقف نشر كتاب يحمل لفظ خارج.

"رموا شطة في وشهم".. كشف ملابسات سرقة فندق شهير بالدقي

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة فندق شهير بمنطقة الدقي، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.