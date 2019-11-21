مصر | لطلب فدية 100 ألف دولار .. 5 يختطفون "أجنبي" في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لطلب فدية 100 ألف دولار .. 5 يختطفون "أجنبي" في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من القبض على ٥ أشخاص لاختطافهم أجنبيا وطلب فدية ١٠٠ ألف دولار.

وتبلغ لقسم أول مدينة نصر بأمن القاهرة بتاريخ 23 أكتوبر 2019 من أجنبي الجنسية "سن23 "بغياب أجنبي الجنسية "سن 33 مندوب مبيعات مقيم بفندق " عقب خروجه من الفندق محل إقامته بدائرة القسم بتاريخ 24/8/2019 وعلل تأخره في الإبلاغ للبحث عنه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث القاهرة عن تحديد مرتكبي الواقعة عدد 5 ( "سن 46 مقيم بمزرعة ملكه بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية -شقيق الأول "مقيم بذات المزرعة ملك الأول وشريك بها"- زوج شقيقة الأول "سن 43 مقيم بذات المزرعة ويعمل بها - زوج نجلة الأول "سن 42 مقيم بذات المزرعة ويعمل بها"- عامل "مقيم العريش بشمال سيناء".

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة ملك المتهم الأول والكائنة بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية أسفرت عن ضبط المتهمان الأول والثالث حال تواجدهما بالمزرعة والعثور على المجني عليه موثوق اليدين والقدمين بسلاسل حديدية داخل غرفة بمبنى ملحق بالمزرعة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة ملك المتهم الأول والكائنة بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية أسفرت عن ضبط المتهمان الأول والثالث حال تواجدهما بالمزرعة والعثور على المجني عليه موثوق اليدين والقدمين بسلاسل حديدية داخل غرفة بمبنى ملحق بالمزرعة. وبسؤال المجني عليه قرر بسابقة حضوره للبلاد بتاريخ 19/8/2019 بغرض السياحة وتعرفه على المتهم الثاني من خلال أحد أصدقائه أجنبي الجنسية وبتاريخ الواقعة اصطحبه كل من المتهم الثاني والخامس من الفندق محل إقامته واستقلوا سيارة ملاكى بدعوى التنزه إلا أنه فوجئ بقيامهما بإقتياده عنوة إلى المزرعة المشار إليها وإحتجازه بها عقب إيثاقه بالاشتراك مع باقي المتهمين ومساومة شقيقه لدفع مبلغ 100 ألف دولار كفديه لإطلاق سراحه واتهمهم باختطافه واحتجازه.



وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما جاء بأقوال المجني عليه أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقررا بوجود خلافات مالية بين المتهم الثاني والصديق المشترك بينه والمجني عليه في مجال الاتجار بالملابس المهربة بمنطقة القنطرة شرق بالإسماعيلية فعقدوا العزم على اختطاف المجني عليه بالتواطؤ مع صديقه واحتجازه بالمزرعة ومساومة أهليته على دفع مبلغ الفدية.



وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة (ملاكي ماركة تويوتا كورولا - ملكه)، تولت النيابة العامة التحقيق.