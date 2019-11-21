مصر | عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود ومصرع 8 مواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود ومصرع 8 مواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على تشكيل عصابي يتكون من ٧ أشخاص وراء انفجار خط الغاز بمركز إيتاي البارود بالبحيرة لسرقته.

وتعود البداية عندما تبلغ لمركز إيتاي البارود بأمن البحيرة بتاريخ 13 الجاري من "فرد أمن إداري بشركة أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور طنطا اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "سن 65 مقيم بذات القرية" ووجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط المشار إليه والسيطرة على الحريق وإخماده ووفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه وهم 7 ( مزارع ( 65 سنة، "مالك قطعة الأرض" - نجل شقيق الأول سائق " 33 سنة " - عامل " 25 سنة " - سائق " 28 سنة "- بائع " 34 سنة" - صاحب مقهى " 31 سنة " - مقيمين بدائرة المركز- عامل " 28 سنة ومقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية" – عاطل "مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط"- عاطل "مقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية ").

وعقب تقنين الإجراءات بإستهدافهم تم ضبط المتهمين من الأول حتى السابع، بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وقرر الثاني قيامه باستئجار الأرض محل الواقعة من المتهم الأول وقام وباقي المتهمين بتثبيت كلبس "محبس" على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة واشتعال النيران بها، أرشدوا عن السيارة المستخدمة في الواقعة "نقل" خاصة بالمتهم الخامس.