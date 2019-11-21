مصر | داخل مزرعة مواشي.. ضبط مزارع لحيازته 28 قطعة أثرية في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مزرعة مواشي.. ضبط مزارع لحيازته 28 قطعة أثرية في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مزارع "سن 38 مُقيم دائرة مركز بني مزار بالمنيا" بحيازة بعض القطع الأثرية بمزرعة مواشي ملكه بقصد الإتجار والتربح منها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقاً وأمن المنيا لتفتيش مزرعة المواشي أسفرت عن ضبطه وبحوزته عدد 28 قطعة أثرية كالتالي:

- تمثال من البازلت الأسود لسيدة على قاعدة بطول 50 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعوني.

- تمثال من الحجر الجيرى لأدمى على قاعدة بطول 35 سم يرجع للعصر اليوناني الروماني.

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- تمثال من البازلت الأخضر لأدمي على قاعدة بطول 10 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعوني.

- 25 عملة معدنية "مختلفة الأحجام" ترجع للعصر الروماني.

وبمواجهة المأذون بتفتيشه اعترف بحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها.

وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي آثار المنطقة أفادت بأثريتها.